Маск анонсировал робота Optimus, способного ходить по пересеченной местности

Гуманоидный робот Optimus от компании Tesla способен ходить по пересеченной местности благодаря нейросетям. Об этом заявил американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск в соцсети X.

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«Optimus может ходить по сильно пересеченной местности, используя нейросети для управления своими конечностями», — написал он.

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В социальной сети представлено видео, демонстрирующее способности робота, который спускается вниз с горы и поднимается вверх. Кроме того, в ролике можно увидеть, как робот почти теряет равновесие и чуть ли не падает, однако ему удается устоять на ногах.

На собрании акционеров Tesla в середине июня Илон Маск анонсировал обновленную версию человекоподобного робота Optimus Gen 2 и назвал его стоимость. Гуманоида планируют продавать по цене от $10 тыс.

Кроме того, на ежегодном собрании акционеров Маск сообщил, что заводы компании скоро будут оснащены несколькими тысячами Optimus. По его словам, уже в следующем году более тысячи, а возможно, несколько тысяч роботов будут работать на предприятиях Tesla.

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