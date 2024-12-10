Маск анонсировал робота Optimus, способного ходить по пересеченной местности

Маск: робот Optimus может ходить по пересеченной местности благодаря нейросетям
Гуманоидный робот Optimus от компании Tesla способен ходить по пересеченной местности благодаря нейросетям. Об этом заявил американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск в соцсети X.
«Optimus может ходить по сильно пересеченной местности, используя нейросети для управления своими конечностями», — написал он.
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В социальной сети представлено видео, демонстрирующее способности робота, который спускается вниз с горы и поднимается вверх. Кроме того, в ролике можно увидеть, как робот почти теряет равновесие и чуть ли не падает, однако ему удается устоять на ногах.
На собрании акционеров Tesla в середине июня Илон Маск анонсировал обновленную версию человекоподобного робота Optimus Gen 2 и назвал его стоимость. Гуманоида планируют продавать по цене от $10 тыс.
Кроме того, на ежегодном собрании акционеров Маск сообщил, что заводы компании скоро будут оснащены несколькими тысячами Optimus. По его словам, уже в следующем году более тысячи, а возможно, несколько тысяч роботов будут работать на предприятиях Tesla.
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