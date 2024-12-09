В «Роскосмосе» объяснили разницу запусков между SpaceX и корпорацией РФ

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов объяснил, почему SpaceX выполнил за 2024 столько запусков, сколько российская госкорпорация за 11 лет. По его словам, это связано с реализацией глобального проекта по созданию системы Starlink, передает РБК.

Борисов отметил, что количество пусковых услуг, осуществляемое страной в год, является показателем развития национальной космической отрасли.

«Глава SpaceX Илон Маск уже несколько лет реализует глобальный проект по созданию системы Starlink, который требует наличия большого количества спутников на малой орбите для обеспечения гарантированным широкополосным доступом широкого круга пользователей. У нас подобных проектов нет», — добавил он.

Борисов указал, что «Роскосмос» идет по пути наращивания собственной космической группировки, исходя из своих финансово-экономических, технологических и производственных возможностей. По его словам, сейчас российская госкорпорация переживает этап перехода от одиночной сборки к конвейерному производству спутников, что гарантирует большое серийное производство и потребует больше запусков.