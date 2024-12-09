Названы сроки запуска российского аналога Starlink

Российская система спутниковой связи, аналогичная американской Starlink, гарантированно заработает к 2030 году, сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

"2030 год - гарантированно. Может быть, 2028-2029", - сказал Борисов в интервью РБК, отвечая на вопрос о том, когда россияне, находясь за рубежом, смогут пользоваться интернетом российского аналога Starlink.

Он напомнил, что два перспективных проекта низко- и среднеорбитальных спутниковых систем связи в РФ разрабатываются Роскосмосом и частной компанией "Бюро 1 440".

"Проект, подобный Starlink, у нас реализует "Бюро 1 440". На низких орбитах будут обеспечивать услугами по широкополосному доступу [в интернет]. А вдобавок к этой услуге мы развиваем космическую группировку "Скиф". Демонстратор аппарата мы запустили еще осенью 2022 года", - добавил Борисов.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что сегодня не сама цель - гнаться развертывать группировку раньше всех.