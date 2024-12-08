В Англии подобранный ребенком камень оказался 50000-летним топором

В Великобритании шестилетний мальчик по имени Бен нашел на берегу моря в Сассексе камень необычной формы, оказавшийся неандертальским ручным топором возрастом около 50 тыс. лет. Об открытии сообщила портал Live Science.

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Находку ребенка идентифицировали археологи музея города Уэртинг, получившие фото и описание предмета по электронной почте от родителей Бена. По словам специалистов, они не надеялись увидеть что-то особенное, однако с первого взгляда поняли, что имеют дело с инструментом неандертальцев. Неандертальские ручные топоры представляли собой относительно небольшие фрагменты кремня, заточенные с обоих концов.

Древние родственники людей использовали их для дробления костей добычи. Ученые подчеркнули, что найденный в Сассексе предмет относится к очень позднему периоду существования неандертальцев незадолго до их исчезновения в Европе. Специалисты считают, что инструмент могли случайно привезти на пляж из другого места вместе с тоннами гальки, которую используют для усиления береговой линии.