NASA и SpaceX перенесли отстыковку корабля Dragon от МКС

NASA и SpaceX сообщили о переносе отстыковки грузового корабля Dragon от МКС с 5 на 6 декабря ввиду незавершённых исследований. Также на решение о сроках отстыковки повлияли погодные условия.

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Корабль пристыковался к МКС в рамках 31-й миссии по доставке грузов на станцию. На борту Dragon находилось около 2700 кг грузов для экипажа, научных исследований и оборудования. Корабль прибыл на орбиту 5 ноября после запуска 4 ноября на ракете Falcon 9 со стартового комплекса 39A Космического центра Кеннеди NASA во Флориде.

SpaceX: отстыковку от МКС корабля Crew Dragon с Гребенкиным вновь перенесли

В силу незавершённых исследований и ухудшившейся погоды NASA и SpaceX перенесли отстыковку на 6 декабря, а экипаж успеет подготовиться к доставке на Землю образцов для научных исследований. Прямая трансляция отстыковки и запуска начнётся в 10:50 утра по восточному стандартному времени на телеканале NASA+.