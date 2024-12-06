Названо животное, которое само выбирает дату рождения

Исследователи из университета Иерусалима выяснили, каким образом рыбы контролируют процесс вылупления из икры и выбирают оптимальные условия для появления на свет.

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Работа опубликована в журнале Science.

«Процесс вылупления является самым важным этапом в жизни рыб, и от его выбора зависит их выживание», — сообщили авторы исследования.

Ученые изучали икру рыб крылаток-зебр (Danio rerio) и обнаружили, что ключевую роль в процессе вылупления играет тиреотропин-рилизинг-гормон — он способствует выработке ферментов, которые растворяют стенки икринок. Выбранные учеными рыбы, например, предпочитают вылупляться в светлое время суток, рыбы-клоуны или палтусы выбирают ночное время, а Калифорнийские грунионы просто дожидаются момента, когда их унесет в море приливом.

Для проверки универсальности механизма исследователи изучили японскую оризию (Oryzias latipes), вид, эволюционно отделившийся от крылаток-зебр около 200 миллионов лет назад. Несмотря на различия в железах и ферментах, управляющих процессом вылупления, у медак также был обнаружен тиреотропин-рилизинг-гормон, а значит процесс вылупления регулируется тем же образом.

Ученые подчеркивают важность исследования таких механизмов в условиях изменения климата. Повышение температуры может существенно повлиять на процессы вылупления и повлиять на численность некоторых видов.

«В будущем мы планируем глубже изучить роль тиреотропин-рилизинг-гормона в вылуплении и как различные виды рыб адаптировались к этому процессу», — пишут авторы работы.

Открытия могут помочь не только лучше понять эволюцию рыб, но и сохранить их популяции в условиях изменяющихся природных условий.