Затерянный город из белых колонн обнаружили на дне Мертвого моря

Немецкие ученые из Центра экологических исследований имени Гельмгольца нашли на дне Мертвого моря «белых курильщиков» — жемчужно-белые соляные трубы, выпускающие мерцающую жидкость, передает MIR24.TV со ссылкой на Science of the Total Environment. По информации издания, это явление уникально и не фиксировалось больше нигде на планете.

Высота белых колонн в среднем составляет один-два метра, но некоторые смогли дорасти до семи метров в высоту и трех — в диаметре.

Мерцающая жидкость, которую выпускают «белые курильщики», окружена грунтовыми водами из водоносных горизонтов, которые прорвались сквозь соленые породы на дне. Когда вода течет сквозь них, соли частично растворяются и образуют высококонцентрированный раствор. При этом даже он — менее соленый, чем Мертвое море, поэтому жидкость, похожая на клубы дыма, поднимается вверх в виде струи.

«Белые курильщики» могут расти на несколько сантиметров в день, поскольку на них оседают кристаллы соли. Ученые полагают, что они могут быть предвестниками карстовых воронок — провалов, резко возникающих на морском дне. На них можно ориентироваться при прогнозировании этих опасных явлений, — поделились исследователи.

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