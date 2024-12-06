Кремль работает над приложением для прямой линии Путина на iOS

Кремль работает над приложением для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным на IOS. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.

Также Песков заявлял, что Кремль привлечет ветеранов СВО к работе с гражданами России в преддверии прямой линии Путина. Кремль использует искусственный интеллект (ИИ) для обработки вопросов граждан к прямой линии.

До этого Песков заявил, что совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция Путина состоится 19 декабря. Пресс-секретарь добавил, что в ближайшее время Кремль откроет сбор вопросов к прямой линии. По его словам, на пресс-конференцию российского лидера приглашены иностранные СМИ.

Последняя прямая линия главы государства прошла 14 декабря 2023 года и так же была совмещена с большой пресс-конференцией. До этого совмещенный формат применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия коронавируса.