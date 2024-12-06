Чёрный робот Toyota установил мировой рекорд в баскетболе

Гуманоидный робот CUE6 компании Toyota побил рекорд Гиннесса по самому дальнему броску в баскетболе среди таких же роботов. Машина с ИИ забросила мяч с 24,55 метра. Для сравнения, длина площадки NBA составляет 29 метров.

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CUE6 — шестая итерация баскетбольного робота Toyota, разрабатываемого с 2017 года командой добровольцев. За эти годы CUE прошел путь от базовых штрафных бросков до дальних бросков, продемонстрировав «удивительную точность и адаптивность». Робот использует искусственный интеллект для анализа ошибок и корректировки прицела, позы и силы броска, подражая спортсменам.

Инженеры Toyota постоянно совершенствуют возможности CUE. Ранние версии могли кидать мяч только в неподвижном состоянии, но CUE6 оснащен усовершенствованными модификациями рук и камерами на ногах для лучшего отслеживания мяча. Это последнее достижение стало продолжением предыдущего рекорда Гиннесса, установленного CUE3 в 2019 году: он выполнил 2 020 штрафных бросков подряд.

Toyota надеется продвинуть робототехнику еще дальше.