НАСА планирует первую за 50 лет высадку на Луну в 2027 году

НАСА рассчитывает осуществить первую за более чем полвека высадку на Луну в рамках миссии Artemis III к середине 2027 года, сообщил глава агентства Билл Нельсон.

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На пресс-конференции он заявил, что миссия стартует, если посадочный модуль SpaceX будет готов к этому времени. Нельсон отметил, что США опережают Китай, который ранее объявил о планах провести аналогичную миссию к 2030 году. При этом он подчеркнул, что главным приоритетом остается безопасность экипажа.

Глава НАСА пояснил, что запуск состоится только после тщательной подготовки и завершения тестового полета Artemis II с учетом всех выявленных уроков. Он также выразил благодарность командам, работающим над программой, отметив масштаб проделанной работы, передает «Радиоточка НСН».