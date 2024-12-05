Ученые разгадали загадку ослепляющего камуфляжа судов времен Первой мировой войны

Ученые из Университета Астон и Университета Абертай выяснили, что ослепляющая маскировка, применявшаяся британскими кораблями во время Первой мировой войны, оказалась не настолько эффективной, как ожидалось. Результаты исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science (RSOS).

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Ослепляющая маскировка представляла собой особую окраску кораблей с контрастными геометрическими узорами. Этот принт был создан для того, чтобы запутать противников и затруднить расчеты скорости и направления движения судна. Метод активно применялся британским флотом для защиты от атак немецких подводных лодок.

Ученые создали компьютерную модель корабля RMS Mauretania, который использовался в качестве транспортного судна, и нанесли на нее различные камуфляжные узоры. В эксперименте приняли участие 16 человек, которые должны были определить направление движения окрашенного корабля.

Исследование показало, что в некоторых случаях камуфляж действительно вводил в заблуждение, создавая оптический сдвиг. Однако этот эффект частично нивелировался так называемым «эффектом горизонта» — тенденцией воспринимать направление движения параллельно горизонту.

«Если вы спросите меня, работала ли ослепляющая маскировка, я отвечу — да. Но ее эффективность сильно зависела от обстоятельств», — прокомментировал профессор Тим Миз, руководитель проекта.

Исследователи также обнаружили, что более опытные участники эксперимента меньше поддавались эффекту горизонта. Это навело их на мысль, что капитаны вражеских подлодок могли быть менее подвержены влиянию камуфляжа.

«Человеческое зрение не сильно изменилось с 1918 года, поэтому, если маскировка была эффективна тогда, она может работать и сейчас, особенно если наводка на цель производится человеком», — добавил Миз.

Авторы исследования подчеркивают, что необходимо изучить и другие аспекты ослепляющей маскировки, включая ее влияние на оценку расстояния и скорости цели. Это может помочь лучше понять, как методы визуальной маскировки могут быть использованы в современных военных технологиях.