Почему чехлы для смартфонов экономят много нервов

Нет ничего хуже смартфона, упавшего на твердый пол, кафель или бетон — и это лишь одна из причин, по которым никогда не стоит пользоваться устройствами без чехлов. Портал makeuseof.com рассказал, чем еще полезны чехлы и почему они могут сэкономить много нервов.

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Гарантия не покрывает ежедневный износ

Не важно, насколько вы осторожны со своим смартфоном — неудача может настигнуть в любой момент. Многие программы гарантийного обслуживания защищают устройство от несчастных случаев, типа падений и треснувших экранов, но они не затрагивают косметические повреждения и естественные последствия долгого использования. Маленькие царапины, потертости, деградация батареи. Чехол продлит срок службы смартфона и спасет его от глупых случайностей — например, царапин от ключей, лежащих в том же кармане.

Чехлы защищают от попадания воды

Технологические гиганты до сих пор не научились производить идеальные, полностью защищенные от воды устройства. Поэтому большинство смартфонов получают рейтинг водоустойчивости IP68, но он не гарантирует стопроцентную защиту. Тот факт, что устройство выдержит погружение на полтора метра под воду, не означает, что он не пострадает от пролитого кофе или газировки.

Для водных занятий существуют специальные водонепроницаемые чехлы, но они, как правило, не предназначены для повседневного использования. Обычный силиконовый или твердый чехол не изолируют смартфон, но как минимум обеспечат дополнительный слой защиты, например, от легкого дождя или брызг воды.

Поцарапанный смартфон сложнее продать

Хотя вы можете не сильно переживать о мелких царапинах и других косметических повреждениях, они способны снизить смартфона при перепродаже. Мало ли, вдруг вы захотите в будущем прикупить что-то новое и решите продать старое устройство, чтобы накопить часть денег. Покупатели обычно желают получить смартфон в товарном виде — чехол поможет сохранить его как можно дольше.

Надежный хват в руке

Наконец, комфортный хват — последнее преимущество чехлов. Некоторые смартфоны обладают неприятным свойством буквально выскальзывать из рук, что нередко приводит к падениям и тяжелым повреждениям, от трещин на экране до отказа внутренних компонентов. Почти любой чехол сделает хват смартфона в руке более надежным, что застрахует вас от таких несчастных случаев.