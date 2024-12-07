Стала известна судьба iPhone в России

Замглавы комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале опроверг слухи о возможном запрете iPhone в России.

В июне 2024 года в Госдуму внесли законопроект, обязывающий производителей смартфонов, в том числе Apple, разрешить скачивание приложений из альтернативных магазинов, таких как RuStore. В ноябре Государственная Дума поддержала законопроект. В связи с этим в сети начали обсуждать возможный запрет продаж iPhone, в случае если компания станет соблюдать российские законы.

«Запрета на продажу техники Apple не будет. Те, кто распространяет такие утверждения, пытаются манипулировать общественным мнением. Никаких ограничителей, которые могли бы к этому привести, наш законопроект не содержит», — написал Горелкин.

Рынок компьютеров вырос

Депутат подчеркнул, что данный подход соответствует позиции РОЦИТ, организации, системно выступающей в защиту прав интернет-пользователей и пользователей гаджетов.

Комиссия РОЦИТ по развитию электронной торговли обсудила законопроект 6 декабря. Представители министерств, ведомств и участники отрасли поделились своими прогнозами о влиянии инициативы на рынок.

Основная цель законопроекта — создать условия, при которых Apple разрешит российским пользователям устанавливать приложения из альтернативных магазинов, аналогично механизму, действующему в ЕС. Аналогичные законы готовятся в Японии и других странах.

Все предложения, прозвучавшие в ходе обсуждения, будут переданы в профильный комитет Госдумы для учета в работе над поправками ко второму чтению. Закон может вступить в силу 1 сентября 2025 года.