Может ли наука объяснить дома с привидениями?

Многие люди верят в существование призраков и прочие паранормальные явления, но что о них думает наука? Можно ли объяснить дома с привидениями, дурные знамения и проклятия? Портал Science Focus разобрался в вопросе.

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Паранормальные феномены, включая «появления призраков», являются предметом серьезных научных исследований еще со времен зарождения спиритуализма в викторианские времена. К сожалению, подавляющее большинство паранормальных исследований относятся к разряду псевдонаучных. Они базируются на некорректной, неполной и неправильно интерпретированной науке, или же приходят к выводам из-за предвзятости, манипуляции, допущений и замалчивания фактов.

Подобные случаи опираются на «доказательства», которые не проходят проверку наукой — или могут быть интерпретированы без какого-либо паранормального объяснения. Конечно, встречаются задокументированные инциденты, где явление «призрака» сопровождалось теми или иными физическими феноменами. Изменениями магнитного поля, вариацией в давлении или температуре. Иногда исследователи записывают видео, аудио и делают фотографии.

Нюанс в том, что все это не доказывает существование чего-то сверхъестественного, потому что между доказательствами и выводом нет логической связи. Дело необязательно в привидениях — оно может быть и в чем-то другом, чем-то неизвестном.

Проблема призраков похожа на дискуссии об НЛО — или неопознанных летающих объектах. Да, есть множество зафиксированных случаев неизвестных объектов в небе, причем некоторые даже подкреплены документальными или физическими доказательствами. Но их недостаточно, чтобы сделать вывод о существовании внеземных летательных аппаратов или инопланетных цивилизаций. Заключить, что непонятный объект свидетельствует о пришельцах — значит сделать логический прыжок, что было бы ненаучно.

Так и с паранормальными явлениями. Наука не может рационально их объяснить, но вполне может предложить теории — по большей части, психологические и относящиеся к окружающей среде. Например, самое очевидное объяснение — это неверное восприятие обычного жизненного опыта. Сонный паралич, галлюцинации от недосыпа, высокий стресс, изменения в электромагнитном фоне, инфразвук, высокие температуры.

Неожиданно, но феномен домов с приведениями можно объяснить присутствием плесени, часто прорастающей в старых зданиях. Некоторые виды могут вызвать воспаление оптического нерва и привести к зрительным галлюцинациям. А черная плесень Stachybotrys вызывает у лабораторных мышей чувство страха.