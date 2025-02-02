Лучшие расширения Chrome для закладок и файлов

Одно из преимуществ Google Chrome — огромная библиотека расширений, способных сделать многие аспекты браузера более удобными и функциональными. Например, инструменты для сохранения информации, будь то закладки, скриншоты или страницы. Портал makeuseof.com порекомендовал лучшие расширения Chrome для этих целей.

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Nimble Capture — отличный инструмент для сохранения визуального контента. Он позволяет делать скриншоты целых веб-страниц, специфических секций или даже окон из других приложений. Причем сохранение снимков можно как привязать к горячей клавише на клавиатуре, так и делать прямо через браузер.

Миниатюрный планировщик задач, встраивающийся в Chrome. Todoist незаметно интегрируется в рабочую среду и помогает поправлять расписание на ходу, добавляя новые задачи или вычеркивая выполненные. Расширение позволяет ставить напоминания, раздавать задачам приоритеты и уведомлять о регулярных сроках сдачи проектов, чтобы поддерживать порядок. Todoist также поддерживает коллективную работу — ставить задачи можно и другим пользователям.

Расширение с говорящим названием, которое заметно упрощает сохранение файлов на облачное хранилище. Save to Google Drive позволяет загрузить почти любой медиа-файл или ссылку на прикрепленный «Google Диск» двумя кликами мыши. Не важно, что вы хотите сохранить: страницу целиком, скриншот, видео или какую-либо картинку.

Raindrop.io — нечто большее, чем просто инструмент для закладок. По сути, он позволяет создавать из закладок целые коллекции, прикрепляя к страницам аннотации, тэги и заметки. Расширение само подсказывает подходящие ярлыки, но также отдает немало контроля пользователю: например, оно позволяет создавать персональные фильтры, чтобы сохраненный контент было проще найти. А функция Permanent Library сохраняет копии страниц в формате PDF — на случай, если оригинал пропадет из Сети.