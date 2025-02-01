Что iOS стоит позаимствовать у Android 15?

Android и iOS всегда заимствовали друг у друга идеи, чтобы усовершенствовать собственные экосистемы. И в Android 15 Google вновь представила ряд занятных новшеств. Портал makeuseof.com рассказал о фишках, которые iOS стоит подсмотреть у Android 15.

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Защита от кражи

На Android 15 появилась функция, которой до сих пор нет на iOS — умная защита от кражи. Отныне Android-смартфоны могут использовать ИИ, чтобы анализировать данные различных сенсоров устройства и заблокировать экран в случае кражи. Если система обнаружил подозрительную активность, то смартфон будет заблокирован, а у его владельца появится возможность найти пропажу через «Локатор». На iOS есть нечто похожее, но защита украденных устройств не блокирует экран превентивно — она просто не дает совершать ключевые действия, типа смены пароля от учетной записи Apple.

Частичная запись экрана

Частичная запись позволяет пользователю поделиться изображением конкретного приложения, а не всего экрана целиком. Полезно для техподдержки или обучения пользованию теми или иными инструментами: так при записи экрана в кадр не попадет чувствительная информация. А при переключении на другое приложение или выходе система автоматически приостанавливает запись.

«Частное пространство»

«Частное пространство» позволяет создать на устройстве изолированную секцию специально для хранения конфиденциальной информации. Приложения, файлы и прочие данные в пространстве скрыты от основных компонентов системы: они не появляются в уведомлениях, списке установленных приложений или поисковой выдаче. К тому же, доступ к чувствительному пространству блокируется на дополнительный пароль, и он должен отличаться от пароля блокировки экрана.

Расширенные настройки громкости

Пожалуй, одна из самых недооцененных фишек Android 15 — редизайн панели управления громкостью. Она занимает больше места на экране, но взамен предлагает гораздо более точные настройки. Громкость медиа, звонков, уведомлений, будильника и воспроизведения аудио можно задать в одном месте.