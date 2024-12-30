Динозавры на Венере: планета, застрявшая в прошлом

Не так давно, каких-то 100 лет назад, человечество всерьез предполагало, что на Венере могут обитать динозавры. Многие путешественники грезили полетами на дикую планету, замершую в далеком прошлом… Не подозревая, как на самом деле выглядит поверхность Венеры. Портал Big Think рассказал, из-за чего появился этот миф и как он стал дурным знамением.

© Wikipedia

Астрономы столетиями подозревали, что секрет яркого сияния Венеры в ночном небе — в толстом слое рефлективных облаков. Позже эта теория подтвердилась во время транзита перед Солнцем: силуэт планеты выглядел размытым, как мираж, а не четким.

На Венере и впрямь есть плотная, бурная атмосфера. Именно из-за этого (и идентичного размера) планету часто называют близнецом Земли. Однако рефлективные облака надежно скрывают поверхность планеты от традиционных телескопов, что позволило Венере стать своего рода «чистым листом». Многие ученые, спекулянты и просто мечтатели спроецировали на этот лист свои фантазии — почти каждый представлял, что под слоем облаков кроется мир, полный жизни.

А поскольку Венера считалась отражением Земли, люди долгое время думали, что на ней обитают точно такие же виды. К XIX веку человечество приняло, что у планет есть истории — но еще не поняло, что эти истории могут быть очень разными. Первоначально мы полагали, что Солнечная система появилась из туманности, сжавшейся под собственным весом. А планеты, по порядку от внешнего кольца к внутреннему, родились в процессе сжатия, и развивались одинаково. Дальние планеты считались старшими, внутренние — молодыми, а Меркурий — самой юной.

По этой логике Марс, находившийся подальше от Солнца, был «старше» Земли, а Венера — «младше». А значит, Марс представлял будущую стадию биографии Земли, тогда как Венера — одну из ранних. На тот момент научное сообщество еще не знало, что пути развития различных планет могут сильно отличаться друг от друга из-за тех или иных факторов.

Именно по вине этой теории Венера на рубеже XIX-XX веков в общественном сознании стала планетой, застрявшей в прошлом. Многие представляли поверхность планеты похожей на Землю мезозойской эры: болотистой, душной и покрытой джунглями. Ну и динозавры, конечно же. Хотя теория эволюции получила широкое распространение, тот факт, что эволюция не всегда приводит к одинаковым результатам — нет.

Пожалуй, одно из первых упоминаний динозавров на планете принадлежит викторианскому роману «Путешествие на Венеру» 1895 года. Позже этот миф просочился и в другие круги, в том числе научно-популярные. Различные издания на полном серьезе строили теории, что на Венере могут обитать монстры, гигантские стрекозы, раки-великаны и аммониты, которые позже эволюционируют в «наземных осьминогов». Опять же, все отталкивались от гипотезы, что у истории и эволюции лишь один путь.

Но главным аттракционом, конечно, были динозавры. По крайней мере, до 14 декабря 1962 года — дня, когда зонд NASA Mariner II разбил мечты фантазеров. Аппарат, прошедший в 35 000 километрах от Венеры, отправил на Землю данные, которые свидетельствовали лишь об одном — никаких монстров на Венере нет. По факту, вероятнее всего, там почти нет никакой жизни: температура в 300 градусов Фаренгейта (почти 200 по Цельсию) гарантировала, что Венера — необитаемый ад.

Другой разговор, что планета могла не всегда быть адом. На расцвете Солнечной системы Венера вполне могла быть достаточно уютной океанической планетой, пригодной для жизни. Но позже произошло что-то, что вызвало ужасную трансформацию: неконтролируемый парниковый эффект высушил Венеру и создал влажную, плотную атмосферу, удерживавшую тепло.

По сути, Венера, некогда считавшаяся ключом к далекому прошлому Земли, стала зловещим предупреждением о печальном будущем. Планеты развиваются далеко не по одному пути: траектория эволюции способна меняться, причем иногда катастрофически.