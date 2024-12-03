Apple обвинили в тотальной слежке за своими сотрудниками с помощью iPhone

Сотрудник Apple подал иск против компании, обвинив ее в слежке с помощью шпионского ПО, которое требуют устанавливать на свои устройства. Об этом сообщает Reuters.

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По словам Амара Бхакта из отдела рекламных технологий Apple, компания требует от сотрудников установки на личные устройства ПО, которое дает ей доступ к электронной почте, фотоархивам, информации о состоянии здоровья и другим личным данным работников.

«Если вы используете свою личную учетную запись на iPhone, iPad или компьютере, управляемом Apple или принадлежащем Apple, любые данные, хранящиеся на устройстве (включая электронные письма, фотографии, видео, заметки и многое другое), подлежат проверке со стороны Apple», — говорится в иске.

Кроме того, истец утверждает, что Apple запрещает сотрудникам обсуждать условия труда, взаимодействовать со СМИ и раскрывать информацию о нарушениях внутри Apple. Бхакт, работающий в компании с 2020 года, заявил, что ему запретили рассказывать о своей работе в подкастах и вынудили удалить информацию об условиях труда из своего профиля в LinkedIn.

В Apple отреагировали на обвинения, заявив, что претензии необоснованны, а сотрудники ежегодно проходят обучение по вопросам обсуждения условий труда.