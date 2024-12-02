Новая нейросеть защитит личные фото от системы распознавания лиц

Системы распознавания лиц активно используются в повседневной жизни, от камер наблюдения до функций Face ID. Однако они могут стать инструментом кибермошенников, которые собирают изображения для создания баз данных, распространения нежелательной рекламы или атак.

© Naukatv.ru

Инженеры и программисты из Технологического института Джорджии в США создали новую модель ИИ, которая может защищать личные фотографии от программ для распознавания лиц и киберпреступников, не ухудшая качество изображений.

Разработка под названием «Хамелеон» создает персонализированную цифровую маску, которая скрывает лицо человека на фото, заставляя сканеры распознавать его как чужое.

Технология основана на трех ключевых особенностях:

Перекрестная оптимизация изображений

Маска создается для конкретного пользователя, а не для каждого изображения, что упрощает процесс и снижает затраты ресурсов. Это особенно полезно для применения на устройствах, таких как смартфоны.

Оптимизация восприятия

Алгоритм сохраняет высокое качество изображения без необходимости ручной настройки.

Усиление защиты

Маска устойчива к различным моделям распознавания лиц благодаря использованию ансамблевого обучения — подхода, объединяющего работу нескольких алгоритмов ИИ для повышения эффективности.