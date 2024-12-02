Новая нейросеть защитит личные фото от системы распознавания лиц

Системы распознавания лиц активно используются в повседневной жизни, от камер наблюдения до функций Face ID. Однако они могут стать инструментом кибермошенников, которые собирают изображения для создания баз данных, распространения нежелательной рекламы или атак.

Новая нейросеть защитит личные фото от системы распознавания лиц
© Naukatv.ru

Инженеры и программисты из Технологического института Джорджии в США создали новую модель ИИ, которая может защищать личные фотографии от программ для распознавания лиц и киберпреступников, не ухудшая качество изображений. 

Разработка под названием «Хамелеон» создает персонализированную цифровую маску, которая скрывает лицо человека на фото, заставляя сканеры распознавать его как чужое.

Технология основана на трех ключевых особенностях:

Перекрестная оптимизация изображений

Маска создается для конкретного пользователя, а не для каждого изображения, что упрощает процесс и снижает затраты ресурсов. Это особенно полезно для применения на устройствах, таких как смартфоны.

Оптимизация восприятия

Алгоритм сохраняет высокое качество изображения без необходимости ручной настройки.

Усиление защиты

Маска устойчива к различным моделям распознавания лиц благодаря использованию ансамблевого обучения — подхода, объединяющего работу нескольких алгоритмов ИИ для повышения эффективности.

«Мы стремимся создать инструменты, которые позволят контролировать использование данных и предотвращать их эксплуатацию без разрешения», — отметил один из разработчиков Тяньшэн Хуанодин.
Наука и техника
Соединенные Штаты