Мессенджер WhatsApp перестанет работать на миллионах iPhone по всему миру с 5 мая 2025 года. Об этом сообщает портал MacRumors.

По заявлению разработчиков, для полноценной работы приложения потребуются модели iPhone под управлением iOS 15.1 и выше. При этом даже базовая версия iOS 15 не будет поддерживаться. Таким образом, WhatsApp отключат на iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus, для которых последней версией была операционная система iOS 12.5.7.

Отмечается, что уже существующие аккаунты можно будет продолжать использовать на неподдерживаемых устройствах, однако их лишат обновлений с новыми функциями и патчами безопасности, что увеличивает риск взлома.

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Кроме того, после 5 мая 2025 года на неподдерживаемых iPhone нельзя будет зарегистрироваться в WhatsApp. В случае сброса настроек, удаления приложения или подтверждения номера на другом устройстве пользователи потеряют доступ к своим аккаунтам на старых гаджетах.

В настоящее время мессенджер работает на смартфонах под управлением Android 5.0, выпущенной в 2014 году, и выше. В то же время для работы WhatsApp на iPhone требуется iOS 15, которая была выпущена в 2021 году.