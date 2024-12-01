Раскрыт секрет сусликов, способных не пить более полугода

Американские ученые из Медицинской школы Йельского университета раскрыла секрет спячки полосатых сусликов (Ictidomys tridecemlineatus) — небольших грызунов, живущих на североамериканских равнинах. Эти животные способны обходиться без еды и воды до восьми месяцев во время периода гибернации. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

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Команда выяснила, что полосатые суслики во сне поддерживают в крови уровень ионов, близкий к показателям бодрствующих животных. Это достигается за счет сохранения в организме воды и перемещения ионов в те части тела, где они не будут всасываться в кровоток.

Исследователи также обнаружили, что некоторые гормоны сусликов действуют как антидиуретики, помогая удерживать влагу. Кроме того, части мозга грызунов, ответственные за выработку этих гормонов, остаются активными во время спячки.

Кроме того, ученые узнали, каким образом полосатые суслики блокируют чувство голода и жажды в период гибернации. Изучение нейронных сигналов показало, что мозг животного вырабатывал характерные сигналы о нехватке воды, однако некий механизм не позволял им достичь зон, ответственных за желание пить.

Специалисты разбудили несколько сусликов от спячки и предложили им воду, однако животные отказались от питья. Вместо этого они предпочли поесть соли.

Ученые намерены продолжить исследование, чтобы точно описать механизм отмены чувства голода и жажды в организме. В будущем это может помочь людям в ходе длительных космических миссий, предполагающих многомесячный искусственный сон.