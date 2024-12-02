Козы «предсказали» извержение вулкана Этна

Группа ученых, в том числе представители Института Макса Планка в Германии, начала масштабное исследование, посвященное способности животных предсказывать стихийные бедствия. В проекте задействовали тысячи особей: млекопитающих, птиц и даже насекомых.

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На них закрепили крошечные передатчики, передающие данные на спутник. Помимо анализа реакции на стихийные бедствия, передатчики позволят изучить модели миграции, влияние изменений климата на животных и распространение болезней.

Первый этап исследований был проведен на склонах действующего вулкана Этна в Сицилии. Результаты показали, что местные козы нервничают перед извержением и отказываются переходить на более высокие пастбища.

Ученые пришли к выводу, что козы «заранее знают, что произойдет. Но остается неизвестным, как они узнают о грядущем катаклизме. По одной из версий, движение тектонических плит выбрасывает в воздух ионы из горных пород. Но ее еще предстоит доказать, сообщает The Independent.

В дальнейшем ученые планируют создать глобальную сеть наблюдений. Это позволит получать подробные данные о перемещениях диких животных и состоянии их здоровья. Уже сейчас электронная ушная бирка помогла выявить быстрое распространение заразной африканской чумы среди диких кабанов.