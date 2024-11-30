ЦЕРН прекратил сотрудничество с Россией и Белоруссией

Взаимодействие Европейской организации по ядерным исследованиям со специалистами из нашей страны и соседней республики приостановлено с 30 ноября.

«Решение стран-участниц организации прекратить кооперацию с Москвой и Минском затронет прежде всего сотрудничество с российскими научными институтами. Отсутствие учёных из РФ будет ощутимо, однако ЦЕРН сможет компенсировать их убыль», — говорится в публикации портала Swissinfo.

В марте представители Европейской организации ядерных исследований заявляли о намерении прекратить сотрудничество с российскими учёными. Отмечалось, что с ЦЕРН работают менее 500 человек, «которые всё ещё связаны» с российскими учреждениями. В ЦЕРН добавили, что готовятся передать «задачи на Большом адронном коллайдере» другим группам специалистов. Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова сочла отказ ЦЕРН от сотрудничества политизированным.

Помощник Путина прокомментировал исключение России из проектов ЦЕРН

ЦЕРН — самый крупный в мире центр фундаментальных исследований в области физики элементарных частиц. Он расположен частично на территории Швейцарии, частично во Франции. Исследования проводятся с использованием Большого адронного коллайдера. В экспериментах на базе Европейской организации по ядерным исследованиям участвуют около 17 тысяч приглашённых учёных из 110 стран.