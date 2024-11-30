С космодрома Восточный стартовала ракета "Союз-2.1а"

Сегодня после полуночи по Москве с площадки 1С космодрома Восточный прошел успешный запуск ракеты "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и радиолокационным аппаратом "Кондор-ФКА".

© "Роскосмос"

Все прошло в штатном режиме. Разгонный блок отделился от ступени и вывел космический аппарат на заданную орбиту.

Для "Союза-2.1а" полет является 73-м по счету, для семейства "Фрегатов" - 122-м за всю историю.

Ракета-носитель создана Ракетно-космическим центром "Прогресс", разгонный блок - Научно-производственным объединением имени С.А. Лавочкина (входят в "Роскосмос"), спутник - Военно-промышленной корпорацией "Научно-производственное объединение машиностроения".

"Космический аппарат "Кондор-ФКА" № 2 предназначен для круглосуточного всепогодного радиолокационного дистанционного зондирования Земли в среднем и высоком разрешениях", - говорится в сообщении "Роскосмоса".

Первый такой аппарат отправили на орбиту в прошлом году.