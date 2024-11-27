Астрономы обнаружили загадочных «красных монстров» в ранней Вселенной

Используя телескоп Джеймса Уэбба, международная группа исследователей обнаружила три ультрамассивные галактики, которые сформировались всего через миллиард лет после Большого взрыва. Такие галактики, получившие прозвище «красные монстры» бросают вызов существующим теориям формирования галактик. Работа опубликована в журнале Nature.

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До сих пор считалось, что галактики формируются постепенно внутри гало темной материи, где не более 20% газа превращается в звезды. Однако данные наблюдений показывают, что некоторые ранние галактики могли формироваться значительно быстрее и эффективнее.

«Это как найти ребенка, который весит 100 кг», — сообщил один из соавторов исследования астроном Иво Лаббе из Университета Суинберна.

«Красные монстры» получили свое название из-за высокого содержания пыли, которая придает им характерный красный цвет. Их звездообразование почти вдвое эффективнее, чем у менее массивных галактик, а также они демонстрируют невероятную способность обходить замедляющие этот процесс ограничения.

Открытие ставит под сомнение существующие теории эволюции галактик. По словам профессора Стейна Вуйтса, другого соавтора работы, эти монстры каким-то образом избегают препятствий, которые обычно ограничивают эффективность превращения газа в звезды.

Ученые планируют дальнейшие наблюдения за «красными монстрами», чтобы понять, какие условия позволили им так быстро расти. Исследования откроют новые горизонты для изучения ранних этапов формирования Вселенной.