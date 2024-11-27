Обнаружена важная технологическая веха в эволюции человека

Исследователи из Университета Сантьяго-де-Компостела и IPHES-CERCA проанализировали каменные изделия, изготовленные гоминидами в период от 900 000 до 780 000 лет назад. Они пришли к выводу о том, что данные предметы представляют собой настоящую технологическую веху в эволюции человечества.

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Как сообщает Heritage Daily, древние каменные орудия ранее были найдены на стоянке Барранк-де-ла-Боэлья в Каталонии (Испания). Она считается древнейшей стоянкой ашельской культуры в Европе. Кроме того, это одно из древнейших мест, где были зафиксированы следы разделки туш животных при помощи инструментов.

Изученные орудия не являются древнейшими орудиями далеких предков человека. Им предшествовали орудия более ранней олдувейской культуры. Но именно стоянка Барранк-де-ла-Боэлья, как показало новое исследование, является важной вехой в эволюции, проливающей свет на технологии ранних гоминидов.

Авторы работы пишут, что гоминиды "продемонстрировали высокий уровень мастерства в производстве крупномасштабных изделий "Модуля 2" (культура ашель). И это свидетельствует о значительном технологическом скачке по сравнению с более ранними технологиями "Модуля 1", то есть по сравнению с олдувейскими орудиями труда.

"Барранк-де-ла-Боэлья является ключевым свидетелем первых случаев распространения "Модуля 2" в Европе, что ознаменовало поворотный момент в технологической истории континента", - говорит соавтор работы Диего Ломбао.

Анализ инструментов ашельской культуры показал, что ее представители, в отличие от предшественников из олдувейской культуры, к процессу производства каменных орудий подходили очень тщательно. Более того, у них впервые была применена система планирования, заметно повысившая эффективность такого производства.

Ученые пришли к выводу о том, что представители ашельской культуры подбирали материалы в зависимости от размера и назначения орудия. Камень они добывали и грубо обрабатывали за пределами своей "мастерской", затем переносили его в "мастерскую", где и завершали изготовление инструмента. Исследование также показало, что новые технологии были завезены в Европу "посредством многочисленных миграций и культурных обменов из Африки".