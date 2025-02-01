Что такое LTPO и чем эта технология лучше AMOLED

LTPO — технология производства дисплеев, сочетающая эффективный расход энергии и адаптивную частоту обновления экрана, что идеально подходит для премиальных смартфонов. Портал makeuseof.com рассказал, как работает LTPO и действительно ли эта технология превзошла AMOLED.

Что такое LTPO

LTPO расшифровывается на английском как low-temperature polycrystalline oxide, или низкотемпературный поликристаллический оксид, но название не объясняет суть технологии. LTPO — метод производства OLED дисплеев, который позволяет экранам менять частоту обновления в зависимости от обстоятельств.

Например, если вы играете во что-то динамичное и высокоскоростное, то экран должен поспевать за тем, что происходит в игре. LTPO автоматически подстраивает частоту обновления под эти запросы. Однако при интернет-серфинге или бытовых делах высокая частота не очень нужна, поэтому при выходе из игры LTPO вновь снижает частоту обновления.

Обычные AMOLED используют низкотемпературный поликристаллический кремний в пленочных транзисторах. А LTPO AMOLED — комбинацию кремния, необходимого для менеджмента платы, и другого материала. Именно это и позволяет LTPO подстраивать частоту обновления в реальном времени. Для справки, Apple в качестве «другого материала» берет оксид индия, галлия и цинка. Samsung — сочетание пленочных транзисторов, гибрид-оксидов и поликристаллического кремния.

Преимущества технологии LTPO

По мере того, как высокая частота обновления экрана стала нормой в мире смартфонов, производители столкнулись с новой проблемой — низкой автономностью. Нынешние смартфоны и так не могут похвастать долгим временем работы без подзарядки, а высокая частота экрана (90, 120 или даже 144 Гц) разряжает аккумулятор еще сильнее.

LTPO была разработана в качестве решения этой проблемы — динамическая частота обновления не так сильно сказывается на автономности. Чем ниже частота, тем меньше нагрузка на аккумулятор, поэтому LTPO может выгодно экономить энергию.

По сути, LTPO AMOLED панели действительно лучше обычных AMOLED. Они не зря считаются стандартом для многих флагманских смартфонов: AMOLED, несмотря на свои преимущества на фоне LCD, бывают слишком прожорливыми. А технология LTPO лишена этого недостатка.