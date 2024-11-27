Ученый предупредил о магнитной буре

Магнитная буря уровня G2 (средняя) накроет Землю в ночь на 29 ноября. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

«Нам действительно стоит ожидать магнитную бурю в ночь с 28 на 29 ноября. Но отмечу сразу, что конкретно эта буря не связана с солнечными вспышками, а скорее – с солнечным ветром. Согласно моим оценкам, буря, которая накроет Землю не должна быть сильной: она будет примерно второго уровня», – сказал Богачев.

Он добавил, что эта магнитная буря вряд ли приведет к возникновению полярных сияний.

«Надвигающаяся магнитная буря является слабой, поэтому ожидать каких-либо необычных явлений, в частности, полярных сияний не стоит. Для подобных бурь сияния – крайне редкое событие», – подчеркнул ученый.

Ранее в Институте прикладной геофизики (ИПГ) сообщили, что 25 ноября на Солнце произошла вспышка близкая к классу Х. По данным ученых, она длилась более 30 минут.