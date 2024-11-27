Конкуренты MacBook на Windows и Snapdragon оказались никому не нужны

В третьем квартале 2024 года было продано всего 720 тыс. компьютеров с процессорами Qualcomm Snapdragon X, что значительно уступает продажам устройств с процессорами Intel и AMD. Об этом сообщает TechRadar со ссылкой на аналитическую компанию Canalys.

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Согласно исследованию, доля компьютеров на Snapdragon X составила менее 0,8% от общего объема поставок ПК. Таким образом, на 125 привычных x86-устройств приходится всего одно на ARM-чипе Qualcomm. Кроме того, всего за квартал было отгружено 13,3 млн ПК с искусственным интеллектом, что составляет 20% от общего числа поставленных компьютеров.

Несмотря на слабые продажи устройств на Snapdragon X в количественном выражении, их объем по сравнению со вторым кварталом вырос на 180%. Однако этого все равно недостаточно для серьезной конкуренции с Intel и AMD.

Лидером в нишевом сегменте оказался ноутбук формата Copilot+ PC Microsoft Surface на базе Snapdragon X, работающий на Windows 11. Это прямой конкурент современных ноутбуков MacBook на фирменных ARM-чипах Apple M-серии.