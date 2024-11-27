Регулятор разрешил SpaceX использовать спутниковый интернет на смартфонах

Федеральная комиссия по связи США (FCC) выдала разрешение компании SpaceX на использование спутникового интернета Starlink для смартфонов в партнерстве с оператором T-Mobile. Об этом сообщает портал TechCrunch.

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Летом 2022 года SpaceX и T-Mobile анонсировали проект по запуску спутникового интернета на смартфонах, заявив о планах запустить его в 2023 году. В октябре 2023 года технология была временно разрешена для передачи экстренных сообщений после ураганов. Теперь же FCC предоставила полное разрешение на использование Starlink.

Эксперты считают это важным достижением для Starlink, поскольку компания Илона Маска сможет опередить конкурентов с коммерческим предложением на американском рынке. Одним из конкурентов SpaceX в этой области является компания Lynk, которая предлагает спутниковую связь напрямую для смартфонов, но пока не имеет коммерческих партнеров в США.

В США по-прежнему действуют ограничения на спутниковую сотовую связь, которая должна работать как расширение существующего наземного оператора. Весной 2023 года Starlink успешно провела тестовый видеозвонок с использованием спутникового интернета, а в октябре, совместно с T-Mobile, обеспечила отправку сотен тысяч текстовых сообщений после ураганов «Элен» и «Милтон».