Планета-невидимка и пузыри гамма-лучей: необъяснимые открытия в космосе

Действительно ли на краю Солнечной системы таится невидимая планета? Могут ли черные дыры рикошетить сквозь космос, как шары для бильярда? Чем дольше астрономы изучают космос, тем больше открытий и вопросов они находят. Портал livescience.com рассказал о космических находках, которые наука не может объяснить.

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Девятая планета

Далеко за орбитой Нептуна находится кольцо ледяных объектов, окружающих нашу Солнечную систему. А в этом кольце может скрываться огромная, таинственная сущность. Ученые, изучающие этот регион, обнаружили, что орбиты более дюжины скалистых объектов едва заметно меняются, словно их притягивает гравитация какой-то гигантской, но при этом незримой планеты.

По оценкам специалистов, эта гипотетическая планета в 5-10 раз больше Земли. На полный оборот вокруг Солнца ей может потребоваться до 10 000 лет… И пока это все, что мы можем сказать. Никаких конкретных подтверждений существования девятой планеты нет. Если она действительно существует, то современные телескопы не могут ее засечь.

«Беглая» черная дыра

В апреле 2023-го астрономы доложили о чем-то беспрецедентном: т.н. «беглой» черной дыре, не привязанной ни к какой галактике. Она бороздит отрытый космос со скоростью в 4 500 выше звука, оставляя за собой гигантский след из звезд.

По прикидкам астрономов, масса этой черной дыры в 20 млн раз превышает массу Солнца. А длина звездного «хвоста» объекта может тянуться более чем на 200 000 световых лет. Наблюдения в обсерватории Кека в Гавайях обнаружили, что один конец этого следа, возможно, связан с далекой карликовой галактикой. Есть вероятность, что именно оттуда изначально и «сбежала» черная дыра.

JUMBO объекты

Черные дыры — не единственные космические беглецы; планеты тоже порой замечают «в бегах», причем гораздо чаще. В 2023 году космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил более 500 планет-странников в туманности Ориона. Примерно 80 из них вращались по орбитам друг друга бинарными парами — феномен, которому наука пока не нашла объяснение. А из-за того, что эти планеты по размерам похожи на Юпитер, астрономы назвали их JUMBO — или Jupiter Mass Binary Objects, бинарные объекты массы Юпитера.

NASA полагает, что в нашей галактике могут находиться триллионы планет-бродяг, потерявших свои оригинальные орбиты в хаотичные ранние дни формирования звездной системы. Однако нынешние модели не могут объяснить существование JUMBO. Одна теория утверждает, что эти странные объекты сформировались из облаков газа и пыли в межзвездном пространстве — по сути, как миниатюрные звезды. А другая гипотеза гласит, что их вытеснила с орбиты проходившая мимо звезда.

Пузыри Ферми

Черная дыра в центре нашей галактики вряд ли куда-то пропадет в ближайшем будущем, но не так давно она подкидывала ученым сюрпризы. Астрономы заметили следы огромных выбросов энергии из дыры в форме двух гигантских пузырей — их назвали «пузырями Ферми». Они зажимают центр Млечного пути как две половинки песочных часов, растягивающихся на 25 000 световых лет над центром черной дыры и под ним. Если измерить их размеры в совокупности, то по ширине они составляют примерно половину самой галактики.

Несмотря на свои размеры, пузыри невидны человеческому зрению. Их можно рассмотреть лишь с помощью телескопов, настроенных на гамма-излучение, т.к. пузыри Ферми состоят из космических лучей. По мнению астрономов, появление этих пузырей может быть результатом взрыва черной дыры, произошедшего 2,6 млн лет назад.