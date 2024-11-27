Новый смартфон Samsung побил рекорд по мощности

Смартфон Samsung Galaxy S25+ в очередной раз протестировали в бенчмарке Geekbench. На этот раз смартфон побил рекорд среди Android-смартфонов, сообщает портал ITHome.

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По итогу третьего тестирования Samsung Galaxy S25+ набрал 3160 баллов в однопоточном тесте и 9941 балл в многопоточном. Для сравнения, предыдущий результат, зарегистрированный 25 сентября, составлял 3012 и 8927 баллов соответственно.

Улучшение производительности связано с повышением тактовой частоты процессора — частота суперядер была увеличена с 4,19 до 4,47 ГГц, остальных ядер — с 2,9 до 3,53 ГГц. По всей видимости, как и в прошлые годы, Samsung получит спецверсию чипа с приставкой for Galaxy в названии. Кроме того, протестированный Galaxy S25+ работал под управлением Android 15 и был оснащен 12 ГБ оперативной памяти.

Официальная презентация Galaxy S25+ и других моделей серии, по слухам, ожидается в январе 2025 года. В линейку также войдут базовый Galaxy S25 и флагманская Ultra-версия с поддержкой стилуса S-Pen и четырьмя камерами.