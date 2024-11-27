Археологи обнаружили древние плотины в руинах Лянчжу

В ходе недавних раскопок вокруг руин Лянчжу в провинции Чжэцзян на востоке Китая исследователи сделали значительное открытие: они обнаружили около 20 древних плотин, семь из которых могут быть датированы возрастом около 5000 лет. Эти плотины являются частью единой системы водосбережения, которая свидетельствует о высоком уровне инженерных навыков и организации общества того времени.

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Археологические руины Лянчжу, датируемые периодом с 3300 по 2300 годы до н.э., указывают на существование раннего регионального государства с развитой системой верований и сельского хозяйства, основанной на выращивании риса. Комплекс включает в себя четыре ключевые области: Яошань, область высокой плотины в устье долины, область низкой плотины на равнине и городскую территорию. Эти структуры, наряду с земляными памятниками и особыми захоронениями, представляют собой впечатляющий пример ранней городской цивилизации.

Чэнь Гуаншэн, директор Департамента культуры, радио, телевидения и туризма провинции Чжэцзян, отметил на пресс-конференции второго Форума Лянчжу: «Используя современные технологии, такие как дистанционное зондирование и искусственный интеллект, археологи смогли раскрыть полную схему водной системы Лянчжу». Он подчеркнул, что строительство плотин является признаком передового развития цивилизации Лянчжу.

Лю Чжэн, член Китайской академии культурных реликвий, добавил, что такие монументальные инженерные проекты могли осуществлять только общества на ранних стадиях государственного развития. Обнаружение гидротехнических объектов является важной задачей для археологов, и современные технологии значительно упрощают этот процесс.

Интересным фактом является то, что на склоне одной из плотин были найдены камни, которые, по всей видимости, использовались для защиты от временных наводнений. Ван Нинъюань из провинциального института культурных реликвий отметил важность этих находок для понимания системы водопользования Лянчжу.

Недавние исследования также позволили выделить три этапа развития руин Лянчжу: от разрозненных поселений до строительства сложной системы водопользования и формирования древнего города. Археологические находки подчеркивают социальную стратификацию и централизованное планирование, характерные для этого региона.