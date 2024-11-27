Бюджетный флагман iQOO набрал рекордные баллы в бенчмарке AnTuTu

Готовящийся к выходу субфлагманский смартфон iQOO Neo 10 Pro набирает в бенчмарке AnTuTu более 3,2 млн баллов. Об этом сообщает портал GizmoChina со ссылкой на публикации бренда в китайских соцсетях.

© IQOO

Так, в одном из тизеров указано, что новинка набирает 3 204 156 баллов в AnTuTu, что делает ее одним из самых мощных смартфонов на рынке. Примечательно, что в iQOO Neo 10 Pro используется чип MediaTek Dimensity 9400, а не Snapdragon 8 Elite, который используется в конкурирующих устройствах и показывает похожие результаты.

Предыдущий рекорд принадлежал игровому Asus ROG Phone 9, который набрал 3 121 390 баллов. Тем не менее, в обоих случаях результат был получен в лабораторных условиях — в реальности цифры могут быть куда ниже.

Ожидается, что смартфоны серии iQOO Neo 10 получат аккумулятор емкостью 6100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, экран с разрешением 1,5K и частотой 144 Гц, а также основную камеру на базе сенсора Sony IMX912. Среди прочего отмечается, что базовый iQOO Neo 10 получит прошлогодний флагманский чип Snapdragon 8+ Gen 3, а Neo 10 Pro — новые типы оперативной и постоянной памяти LPDDR5X Ultra и UFS 4.1 соответственно.

Презентация смартфонов iQOO Neo 10 запланирована на 29 ноября.