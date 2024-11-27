Microsoft уличили в самовольном сборе данных для обучения нейросетей

Как выяснилось, набор функций Connected Experiences приложений Microsoft Office, предназначенный для анализа созданных пользователями материалов, передается в Microsoft для обучения нейросетей. Отключение этой функции возможно, но неочевидно. Сама корпорация все отрицает.

На включенную функциональность по умолчанию, обратил внимание пользователь соцсети X (бывший Twitter) под ником nixCraft. Причем явного согласия на это Microsoft не спрашивает.

«Этот параметр в дефолтной конфигурации позволяет Microsoft использовать любые документы, включая статьи, романы или другие произведения, в том числе являющиеся объектом авторских прав или содержащих коммерческую тайну без явного согласия авторов или владельцев, — предупреждает обозреватель онлайн-издания Tom’s Hardware Guide Антон Шилов. «Возникает также конфликт интересов, поскольку данные, созданные в Microsoft Office, могут использоваться для обучения внутренних нейросетей в компаниях. По этой причине любой, кто обеспокоен защитой своей интеллектуальной собственности или конфиденциальной информации, должен немедленно принять меры».

Отключение данной функции возможно, но неочевидно. Для этого необходимо перейти в меню Файл → Параметры → Центр управления безопасностью → Параметры центра управления безопасностью → Параметры конфиденциальности → Параметры конфиденциальности → Сетевые функции → Взаимодействия для анализа контента и снять галочку с пункта «Включить функции, позволяющие анализировать содержимое».

По мнению Шилова, действия Microsoft находятся в русле общей тенденции использования данных пользователей для обучения ИИ, причем без явного согласия последних. Это не раз становилось поводом для скандалов и доходило до судебных разбирательств.

Microsoft ответила на обвинение. По словам ее представителей, Connected Experiences собирает некоторые данные с помощью офисных приложений, но это нужно только для работы сетевых функций, например, совместной работы над документами. Для обучения нейросетей эти данные не используются.