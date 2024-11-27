Бразильский регулятор выдвинул Apple ультиматум

В Бразилии регулирующий рынок антимонопольный орган Conselho Administrativo de Defesa Economica (CADE) выдвинул Apple своеобразный ультиматум: с 25 ноября в течение 20 дней компания обязана открыть App Store для сторонних платёжных решений.

Apple должна разрешить сторонним разработчикам не только рекламировать альтернативные каналы приобретения их приложений или услуг, а также разместить кнопки, внешние ссылки и другие призывы к действию, которые показывают пользователям альтернативные способы доступа к их приложениям, а не только внутри приложения App Store.

Компания должна разрешить разработчикам использовать другие системы покупки в приложении, чтобы те выбирали между 30-процентной комиссией Apple и сторонними платёжными инструментами. Также разработчикам должны позволить распространять свои приложения в других местах, помимо App Store, и многое другое.

Решение было принято в связи с тем, что бразильская компания MercadoLibre, занимающаяся электронной коммерцией, подала в суд в 2022 году, утверждая, что Apple ограничивает способы распространения и покупки товаров.

В случае неисполнения Apple предписания регулятора штраф составит $43 000 за каждый последующий день.