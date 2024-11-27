Huawei придумала новый метод переноса данных между устройствами

Huawei представила инновационную функцию AI Teleportation, которая позволяет передавать файлы между устройствами с помощью жестов.

Объявленная вместе с сериями Mate 70 и Mate X6, эта технология предлагает буквально «захватить» содержимое движением руки и «отпустить» его над другим устройством.

Сейчас функция поддерживает передачу изображений и скриншотов, хотя пользователи надеются, что в будущем список расширится за счет документов и других типов файлов.

Однако для крупных файлов, таких как видео высокого разрешения, возможны ограничения в скорости и удобстве.

Функция доступна только на Mate 70, Mate X6 и планшете MatePad Pro 12.3, но, если она окажется популярной, ее могут перенять и другие Android-производители.

Это нововведение дополняет и без того мощные характеристики Mate 70 Pro Plus: 6.9-дюймовый LTPO OLED экран, 3D-сканер лица, аккумулятор на 5700 мАч с быстрой зарядкой (100 Вт проводная, 80 Вт беспроводная) и водо- и пылезащиту по стандарту IP68/IP69.

Камеры включают 50-мегапиксельный основной модуль с переменной апертурой, 40-мегапиксельную ультраширокую камеру и 48-мегапикселный телеобъектив с 4-кратным оптическим зумом.

Mate X6, складной аналог Galaxy Z Fold, также впечатляет: 7.93-дюймовый дисплей, 5110 мАч батарея и аналогичные камеры.