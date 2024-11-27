В Аризоне обнаружено старейшее огнестрельное оружие США

Ученые Аризоны нашли старейшее огнестрельное оружие в США, связанное с экспедицией Франсиско Васкеса де Коронадо. В долине Санта-Крус была обнаружена бронзовая пушка, которая, как полагают ученые, принадлежала экспедиции 1539-1542 годов на американский Юго-Запад. О находке и ее значении рассказано в статье, опубликованной в International Journal of Historical Archaeology.

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Пушка, датируемая временем экспедиции Коронадо, представляет собой ранний тип огнестрельного оружия, называемого настенной пушкой. Это оружие предназначалось для разрушения легких конструкций и использовалось вдоль крепостных стен. Найденная пушка длиной около метра и весом около 18 килограммов могла пробивать деревянные и глинобитные стены, которые встречались на территории племен пуэбло на Юго-Западе.

Методы радиоуглеродного датирования и оптически стимулированной люминесценции позволили точно определить возраст испанского каменно-глинобитного сооружения, в котором была найдена пушка. Датировка совпадает с периодом экспедиции Коронадо, что делает находку значимым подтверждением использования артиллерии испанцами в этом регионе в середине XVI века.

Кроме пушки, на месте раскопок были найдены другие артефакты, подтверждающие принадлежность объектов экспедиции Коронадо. Среди находок — европейская керамика, обломки стеклянных изделий и части оружия. Эти предметы указывают на активное присутствие испанских исследователей в долине Санта-Крус.

Интерес вызывает простой дизайн литья пушки, что предполагает ее производство в Мексике или на Карибах, а не в самой Испании. С учетом технических характеристик оружия исследователи предполагают, что оно могло быть куплено у более ранних экспедиций, таких как путешествия Понсе де Леона. Пушка была найдена незаряженной и без следов использования в бою, что наводит на мысль о том, что ее бросили в результате внезапного отступления.

Находка бронзовой пушки проливает свет на ранние контакты между испанскими конкистадорами и коренными народами американского Юго-Запада. Это открытие не только подчеркивает роль артиллерии в завоевательных походах, но и предоставляет новые данные о методах военных взаимодействий и местных конфликтах. Исследователи планируют продолжить анализ артефактов, чтобы глубже понять исторический контекст и определить точное происхождение обнаруженного оружия.