Илон Маск высказался о будущих методах ведения войны

Пилотируемая авиация не сможет выжить в войнах будущего, заявил американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в социальной сети X.

Он высказался о будущих методах ведения войны. По словам бизнесмена, люди будут использовать дроны и гиперзвуковые ракеты.

«Пилотируемые людьми истребители будут уничтожены очень быстро», — подчеркнул он.

В июне Маск также говорил, что войны будут вестись при помощи дронов.

По его мнению, победителем в будущих конфликтах будет тот, чьи беспилотники окажутся лучше дронов противника. Значение будет иметь «количество произведенных за месяц дронов, умноженное на средний коэффициент уничтожения». Победителем будет тот, у кого этот коэффициент будет выше, подчеркнул он.