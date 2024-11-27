Xiaomi разработает собственный мобильный процессор

Компания Xiaomi готовит к выпуску собственный мобильный процессор, который будет использоваться в смартфонах 2025 модельного года. Эта разработка поможет компании снизить зависимость от иностранных поставщиков, таких как Qualcomm и MediaTek. Массовое производство нового чипа ожидается в 2025 году.

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Шаг Xiaomi направлен на усиление самостоятельности и выделение на фоне других производителей Android-устройств, большинство которых используют чипы Qualcomm. Это также поддерживает усилия Китая по развитию собственной полупроводниковой индустрии, что является частью более широкой технологической гонки с США.

Компания заявила, что в 2025 году планирует инвестировать около 30 миллиардов юаней (4,1 миллиардов долларов) в исследования и разработки, включая создание новых чипов, улучшение искусственного интеллекта и операционных систем.