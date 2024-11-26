Теорию Эйнштейна согласовали с моделью Вселенной

Группа ученых из коллаборации Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) подтвердила согласованность стандартной космологической модели с теорией Эйнштейна. Результаты исследования, которое охватывает огромный период космической истории, были размещены на сервере препринтов arXiv.

В рамках исследования ученые создали самую большую трехмерную карту Вселенной на сегодняшний день, охватывающую почти 6 миллионов галактик за 11 миллиардов лет космического времени. Эта карта позволила увидеть, как галактики группируются и как менялась их структура со временем, что является важным условием для проверки моделей космологии.

Основной целью исследования было подтверждение точности модели LCDM (Lambda-Cold Dark Matter), которая описывает вселенную, состоящую из обычной материи, темной материи и темной энергии. Эта модель делает строгие предсказания относительно структуры космических кластеров, которые должны соответствовать наблюдаемым данным.

Новые наблюдения DESI подтверждают, что космическая структура действительно развивается в соответствии с предсказаниями модели LCDM. Исследование показало, что если бы темная энергия обладала свойствами, отличающимися от присущих пространству-времени, или если бы темная материя была следствием измененной гравитации, структура кластеров галактик выглядела бы иначе.

Данные сильно ограничивают возможные модифицированные модели гравитации, исключая большинство современных теорий, которые пытались обойти необходимость в темной материи и энергии. Таким образом, стандартная космологическая модель, основанная на гравитации Эйнштейна, продолжает оставаться наилучшим объяснением наблюдаемой Вселенной.

Хотя остаются нерешенные вопросы, такие как проблема напряжения Хаббла, полученные результаты подчеркивают, что на данный момент теория Эйнштейна и модель LCDM занимают центральное место в современной космологии. Возможно, в будущем появятся новые модели, которые смогут объяснить текущие аномалии, но пока классическая модель остается наиболее успешной в описании космоса.