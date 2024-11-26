В МВД предупредили россиян о взломах iPhone под видом установки приложений

МВД выявило новую схему мошенничества со взломом iPhone под видом установки удаленных из App Store приложений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам правоохранителей, жертвам обещают вернуть на телефон приложение банка или TikTok — для этого следует зайти в Apple ID злоумышленника и ввести данные.

После таких манипуляций iPhone блокируется, а за разблокировку просят огромную сумму денег, разъяснили в пресс-службе.

Напомним, что масштабные волны взломов iPhone фиксировались и ранее. Так, в августе 2016 года многие пользователи гаджетов этого типа стали жертвами мошенников.

Злоумышленники взламывали почту, получали доступ к Apple ID и просили выкуп за разблокировку смартфона.