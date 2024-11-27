Объявлены официальные цены на Realme GT 7 Pro в России

Флагманский смартфон Realme GT 7 Pro уже получил цену для российского рынка. Покупатели могут выбрать одну из двух конфигураций и два цветовых варианта: Mars Orange и Galaxy Grey.

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Модель с 12 ГБ + 256 ГБ стоит от 89 999 рублей, а вариант с 12 ГБ + 512 ГБ от 99 999 рублей. Устройство доступно для покупки в популярных интернет-магазинах, включая DNS, «М.Видео», Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет».

Realme GT 7 Pro может похвастаться 6,78-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью 6500 нит, разрешением 2780×1264 пикселей и поддержкой HDR10+ и Dolby Vision. Внутри чипсет Snapdragon 8 Elite, работающий под управлением Android 15 с пользовательским интерфейсом Realme UI 6.0. Тройная система камер включает в себя два 50-Мп сенсора для широкоугольной и телефото съемки с 3-кратным оптическим зумом, а также 8-Мп сверхширокоугольный объектив.

Среди других примечательных особенностей — водонепроницаемость по стандарту IP68/69, аккумулятор емкостью 6 500 мАч с функцией быстрой зарядки 120 Вт, а также расширенные возможности подключения, такие как Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.