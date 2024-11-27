MediaTek представила процессор Dimensity 8350

Компания MediaTek официально анонсировала процессор Dimensity 8350.

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Новая SoC пришла на смену Dimensity 8300 и предлагает постепенные улучшения с упором на игры благодаря недавно представленному движку StarSpeed Engine.

Особенности

MediaTek Dimensity 8350 изготовлен по 4-нм техпроцессу и включает в себя 8 ядер: одно основное ядро Cortex-A715 с частотой 3,35 ГГц, три дополнительных ядра Cortex-A715 и четыре ядра Cortex-A510.

Чип содержит GPU Mali-G615 MC6, поддерживает дисплеи с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 180 Гц или WQHD+ с частотой до 120 Гц, а также оперативную память LPDDR5X-8533 и встроенные накопители стандарта UFS 4.0.

Одной из главных особенностей Dimensity 8350 стал движок StarSpeed Engine, который заменяет предыдущий HyperEngine для оптимизации игр. Как утверждает производитель, благодаря данному обновлению энергопотребление при обычном использовании снизилось на 10%, игровая производительность выросла на 24%, стали быстрее переходы между сценами и снизилось дрожание изображения.

Чип оснащён процессором обработки изображений MediaTek Imagiq 980. Он поддерживает запись видео 4K 60 к/с с EIS. Это 14-битный HDR ISP, который поставляется с интеллектуальной семантической технологией изображения для повышения чёткости изображений и видео. Кроме того, он увеличивает скорость рендеринга видео на 6%.

Новый процессор поддерживает подключение 5G с максимальной скоростью загрузки до 5,17 ГБит/с, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, а также GPS и NavIC.

Список поддерживаемых устройств

В настоящее время MediaTek Dimensity 8350 представлен только на трёх устройствах: OPPO Pad 3, OPPO Reno 13 и Reno 13 Pro. Поскольку это премиальный чипсет среднего класса, можно ожидать, что в ближайшие месяцы он появится на большем количестве смартфонов.