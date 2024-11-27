Названа причина появления темных пятен у полюсов Юпитера

Американские и британские планетологи проследили за формированием темных пятен у полюсов Юпитера и пришли к выводу, что эти структуры возникают в приполярных частях планеты-гиганта под действием своеобразных "магнитных торнадо", насыщающих атмосферу частицами аэрозолей.

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Об этом сообщила пресс-служба Университета Калифорнии в Беркли (UCB).

"Концентрация аэрозолей в темных овалах оказалась до 50 раз выше нормы. Это говорит о том, что они возникают у полюсов в результате вращения торнадо, а не в результате химических реакций, которые провоцируются проникновением частиц высокой энергии в верхние слои атмосферы. Мы обнаружили, что эти частицы попадают в атмосферу Юпитера совсем не в то время и не в тех точках, где возникают темные пятна", - пояснил профессор Университета Калифорнии в Санта-Крузе Чжан Си, чьи слова приводит пресс-служба UCB.

Планетологи пришли к такому выводу при изучении так называемых темных пятен, или темных овалов - необычно темных областей в окрестностях полюсов Юпитера, которые были впервые обнаружены на снимках южного полюса планеты-гиганта, полученных "Хабблом" в конце 1990 годов. Впоследствии аналогичные структуры были найдены и на изображениях северного полюса, полученных зондом "Кассини" на пути к Сатурну.

Недавно астрономы получили возможность изучить эти необычные структуры в атмосфере Юпитера в рамках программы наблюдений OPAL, нацеленной на изучение планет-гигантов при помощи орбитального телескопа "Хаббл". Участие в этой инициативе позволило ученым подготовить два десятка глобальных карт Юпитера и проследить за тем, как менялся его облик, в том числе расположение и свойства приполярных темных пятен, в промежутке между 1994 и 2022 гг.

Проведенный учеными анализ показал, что темные овалы появляются примерно в 4-6 раз чаще на южном полюсе Юпитера, чем в северных приполярных областях, и при этом планетологи обнаружили, что эти структуры состоят из очень плотных скоплений частиц аэрозолей из жидких углеводородов. Положение и время появления этих капель не совпадает с регионами "высыпаний" частиц высоких энергий, что ставит под сомнение популярную теорию об их связи с темными пятнами.

Последующий анализ данных с "Хаббла" и наземных телескопов показал, что темные овалы порождаются взаимодействиями приполярных линий магнитного поля Юпитера, материи его атмосферы и выбросов плазмы с юпитерианской луны Ио. Эти процессы порождают своеобразные "магнитные торнадо", которые активно перемешивают атмосферу и способствуют образованию углеводородных аэрозолей внутри темных пятен. Данные сложные процессы объясняют многие странности в концентрации бензола и других веществ в верхних слоях атмосферы Юпитера, открытые в последние годы, подытожили ученые.