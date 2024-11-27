OnePlus обновил свой складной смартфон до собственной ОС

OnePlus обновил свой складной смартфон до собственной системы OxygenOS 15
Пользователи смартфонов OnePlus начинают получать масштабное обновление: вендор поэтапно обновляет ПО своих устройств до фирменной операционной системы OxygenOS 15, основанной на Android 15. Это означает, что пользователи этих смартфонов уже начинают получать функции Android 15.
Как отмечает портал PhoneArena, недавно на собственную ОС компания перевела модели OnePlus 12 и 12R, теперь обновление получает первый складной смартфон бренда — OnePlus Open.
OxygenOS 15 содержит множество новых функций, в том числе основанных на ИИ, а также принципиально изменённые анимационные эффекты, приложения с ИИ, новые темы, улучшения для камеры, аккумулятора и производительности системы.
В частности, изменения добавляют «умные» примечания для продвинутого написания текстов, ИИ-ретушь фотографий, повышение чёткости для улучшения качества обрезанных, отдалённых или низкокачественных фотографий. Анимацию для более широкого спектра сценариев, включая виджеты, компоненты, папки и многое другое, обеспечивая плавную анимацию даже при частых прерываниях.