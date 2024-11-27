OnePlus обновил свой складной смартфон до собственной ОС

Пользователи смартфонов OnePlus начинают получать масштабное обновление: вендор поэтапно обновляет ПО своих устройств до фирменной операционной системы OxygenOS 15, основанной на Android 15. Это означает, что пользователи этих смартфонов уже начинают получать функции Android 15.

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Как отмечает портал PhoneArena, недавно на собственную ОС компания перевела модели OnePlus 12 и 12R, теперь обновление получает первый складной смартфон бренда — OnePlus Open.

OxygenOS 15 содержит множество новых функций, в том числе основанных на ИИ, а также принципиально изменённые анимационные эффекты, приложения с ИИ, новые темы, улучшения для камеры, аккумулятора и производительности системы.

В частности, изменения добавляют «умные» примечания для продвинутого написания текстов, ИИ-ретушь фотографий, повышение чёткости для улучшения качества обрезанных, отдалённых или низкокачественных фотографий. Анимацию для более широкого спектра сценариев, включая виджеты, компоненты, папки и многое другое, обеспечивая плавную анимацию даже при частых прерываниях.