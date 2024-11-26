Томские ученые изучили спектры газов для исследования атмосфер планет

В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Томского политехнического университета (ТПУ) исследовали спектры молекул газообразного силана и дейтерированного метана, получив данные с высокой точностью. Эти результаты могут быть использованы для изучения атмосфер планет-гигантов, таких как Юпитер и Сатурн, а также их спутников.

Метан и силан — одни из самых распространенных веществ во Вселенной. Они присутствуют в атмосферах планет-гигантов и туманностях. Исследования, проведенные томскими физиками, пополнят базы данных спектральных линий, которые используются в астрофизике.

Работа ученых основывалась на методе спектроскопии, который позволяет исследовать электромагнитное излучение, возникающее при переходах между энергетическими уровнями молекул. Чем точнее спектральные данные, тем больше информации можно получить о далеких объектах в космосе, сообщила соавтора исследований, профессора Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Елена Бехтерева.

Исследование проводилось на Фурье-спектрометре совместно с зарубежными коллегами. Анализ данных осуществлялся с помощью программного комплекса, разработанного в ТПУ. Ученым удалось рассчитать параметры эффективного гамильтониана, что расширяет возможности изучения микромира и его связи с планетологией.