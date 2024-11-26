SpaceX готовится отправить миссию Dragonfly к спутнику Сатурна

Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX выбрана сотрудниками NASA с целью дальнейшего запуска научно-исследовательского винтокрылого летательного аппарата Dragonfly («Стрекоза»). Об этом сообщает Naked Science.

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Как отмечается, аппарат будет исследовать потенциал существования жизни на спутнике Сатурна Титане. Запуск Dragonfly («Стрекоза») запланирован на 2028 год. Аппарат будет искать сложные органические молекулы и оценивать общую пригодность небесного тела для жизни. Ожидается, что он прибудет на Титан в 2034 году.

«Дрон сможет собирать образцы с поверхности спутника и проводить их химический анализ. Кроме того, Dragonfly будет изучать рельеф Титана, его атмосферу и углеводородные резервуары», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что исследователям из NASA удалось обнаружить нечто погребенное во льду. Секретный объект времен холодной войны был найден во время наблюдения за радиолокационным прибором, пока тот зондировал ледяной щит Гренландии.