Обнаружены свидетельства горячей воды на Марсе

Марсианский метеорит по прозвищу «Черная красавица» оказался куском древней породы Красной планеты, которая сформировалась в очень горячей воде. Об этом рассказали исследователи из Австралии в статье для журнала Science Advances.

Науке известны сотни упавших на Землю осколков Марса. Эти камни когда-то выбросило в космос с поверхности планеты при падении крупных астероидов. Их происхождение устанавливают по изотопному составу газов — у марсианских пород он особенный.

Ставший объектом исследований метеорит NWA 7034 нашли в Марокко в 2011 году. Предполагается, что его «родина» — окрестности марсианского кратера Каррата. Свое прозвище «Черная красавица» получила за цвет. Возраст камня оценивается в 4,4 млрд лет — он появился всего спустя 200 млн лет после возникновения Марса как такового.

© Curtin University

Австралийские исследователи подробно рассмотрели «зерно» метеорита — вкрапление циркона. В нем обнаружились несколько «неформульных» элементов, вроде железа, алюминия, магния, натрия и магнетита. Такого изобилия «посторонних» веществ не остается после классического процесса кристаллизации магмы, однако это возможно в присутствии большого количества горячей воды.

По версии авторов научной работы, изученный марсианский циркон сформировался в результате крупного гидротермального события — высвобождения из недр планеты огромных масс нагретой воды. Это и ожидали найти исследователи Марса, которые по пересохшим руслам рек и другим признакам предполагают, что раньше у планеты была полноценная гидросфера с океанами и дождями.