Новый протокол Anthropic позволит чат-ботам выдавать более точную информацию

Компания Anthropic, разработчик нейросети Claude AI, опубликовала в открытом доступе бесплатный протокол Model Context Protocol (MCP), который, согласно заявлениям компании, поможет получать более качественную и точную информацию, интересующую пользователя.

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Anthropic заявила, что MCP открыт для любых моделей ИИ, а не только для семейства Claude. Новый стандарт подключения ИИ-помощников к системам, в которых хранятся данные, позволит быстрее обрабатывать информацию и выводить релевантные результаты.

MCP поддерживает создание двусторонних соединений между источниками данных и приложениями, работающими на основе ИИ, такими как чат-боты и подобными. Разработчики смогут предоставлять данные через «серверы MCP» и создавать «клиентов MCP» — приложения и рабочие процессы, которые по команде подключаются к этим серверам.